Дана Уайт резко отреагировал на слухи о поединке Чимаева с Усманом

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт отреагировал на слухи о том, что шведско-чеченский непобеждённый боец Хамзат Чимаев и экс-чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман проведут очный поединок.
Ранее бойцы согласовали поединок между собой, а сам Дана Уайт рассказывал, что Усман приезжал к нему в офис и просил устроить ему бой с Чимаевым.
«Слухи о поединке Чимаева с Усманом — дерьмо собачье», — передаёт слова Уайта журналист Аарон Бронстетер на своей странице в социальных сетях.
Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре прошлого года и выиграл у Кевина Холланда удушающим приёмом. Всего у него 12 побед в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. У Камару Усмана 20 побед и три поражения в ММА.
- 10 июня 2023
-
11:10
-
10:53
-
10:22
-
09:42
-
09:24
-
07:44
-
07:28
-
07:12
-
06:43
-
05:22
-
00:55
-
00:20
- 9 июня 2023
-
23:28
-
22:50
-
22:25
-
21:52
-
21:07
-
20:30
-
19:56
-
19:31
-
18:55
-
18:44
-
18:20
-
17:32
-
17:20
-
17:18
-
16:50
-
16:26
-
15:40
-
14:54
-
14:33
-
13:56
-
13:28
-
12:57
-
12:16