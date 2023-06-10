Дана Уайт резко отреагировал на слухи о поединке Чимаева с Усманом

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт отреагировал на слухи о том, что шведско-чеченский непобеждённый боец Хамзат Чимаев и экс-чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман проведут очный поединок.

Ранее бойцы согласовали поединок между собой, а сам Дана Уайт рассказывал, что Усман приезжал к нему в офис и просил устроить ему бой с Чимаевым.

«Слухи о поединке Чимаева с Усманом — дерьмо собачье», — передаёт слова Уайта журналист Аарон Бронстетер на своей странице в социальных сетях.

Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре прошлого года и выиграл у Кевина Холланда удушающим приёмом. Всего у него 12 побед в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. У Камару Усмана 20 побед и три поражения в ММА.