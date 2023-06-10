Соннен предположил, что Оливейра попытается избежать реванша с Махачевым

Бывший боец смешанных единоборств, ныне известный аналитик Чейл Соннен считает, что у бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры нет мотивации побеждать Бенеила Дариуша.

Соннен объясняет это тем, что Оливейра не хочет проводить реванш с чемпионом дивизиона Исламом Махачевым.

«Нужно учитывать тот факт, что Чарльзу предлагали реванш с Махачевым и он отказался. Основываясь на том, что мы знаем, можем прийти только к одному выводу, что Чарльз не хочет драться с Исламом. Он не хотел драться с ним и в первый раз. Есть много вещей, которых не хочет Оливейра. Получается, что у него нет мотивации перед боем с Дариушем. Какая получается для него награда — бой с парнем, с которым он не хочет драться?» — приводит слова Соннена Middle Easy.

Поединок Бенеила Дариуша и Чарльза Оливейры станет соглавным событием турнира UFC 289, который пройдёт в ночь на 11 июня в Ванкувере.