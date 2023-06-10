Соннен предположил, что Оливейра попытается избежать реванша с Махачевым

Бывший боец смешанных единоборств, ныне известный аналитик Чейл Соннен считает, что у бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры нет мотивации побеждать Бенеила Дариуша.
Соннен объясняет это тем, что Оливейра не хочет проводить реванш с чемпионом дивизиона Исламом Махачевым.
«Нужно учитывать тот факт, что Чарльзу предлагали реванш с Махачевым и он отказался. Основываясь на том, что мы знаем, можем прийти только к одному выводу, что Чарльз не хочет драться с Исламом. Он не хотел драться с ним и в первый раз. Есть много вещей, которых не хочет Оливейра. Получается, что у него нет мотивации перед боем с Дариушем. Какая получается для него награда — бой с парнем, с которым он не хочет драться?» — приводит слова Соннена Middle Easy.
Поединок Бенеила Дариуша и Чарльза Оливейры станет соглавным событием турнира UFC 289, который пройдёт в ночь на 11 июня в Ванкувере.
- 10 июня 2023
-
14:22
-
13:40
-
13:12
-
12:32
-
12:19
-
11:50
-
11:28
-
11:10
-
10:53
-
10:22
-
09:42
-
09:24
-
07:44
-
07:28
-
07:12
-
06:43
-
05:22
-
00:55
-
00:20
- 9 июня 2023
-
23:28
-
22:50
-
22:25
-
21:52
-
21:07
-
20:30
-
19:56
-
19:31
-
18:55
-
18:44
-
18:20
-
17:32
-
17:20
-
17:18
-
16:50
-
16:26