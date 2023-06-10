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Махачев: Волкановски никогда не сдаётся, он дерётся как сумасшедший

Махачев: Волкановски никогда не сдаётся, он дерётся как сумасшедший
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поделился воспоминаниями о поединке с Алексом Волкановски.

Бой прошёл на турнире UFC 284 в Перте (Австралия) в феврале этого года. Махачев одержал победу единогласным решением судей, защитив титул чемпиона промоушена.

«Я знал, что это будет жёсткий поединок. Волкановски — настоящий боец. Он никогда не сдаётся, дерётся как сумасшедший. У него есть и борьба, и грэплинг, и ударная техника, так что было нелегко. Но это ещё и потому, что бой проходил в Австралии. Это очень далеко от моей страны. В России была зима, там — лето, но главное, что я победил», — сказал Махачев в интервью Даниэлю Кормье.

В активе Ислама Махачева 24 победы и одно поражение в профессиональных ММА.

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