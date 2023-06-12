Гвоздику предложили бой за звание претендента на титул Бивола
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), украинец Александр Гвоздик (19-1, 15 KO), в мае выступивший в шоу британского промоутера Эдди Хирна, сообщил, что может провести поединок за звание обязательного претендента на титул WBA.
«Когда я в Мексике встречался с Эдди Хирном, после боя он сказал моему тренеру, что они будут пытаться сделать мне отборочный поединок по линии WBA. Насколько я знаю, [Джошуа] Буатси — номер один. Если это так, то должен быть Буатси», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова».
Напомним, действующим чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе является россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO).
Ранее Гвоздик высказался об ударе Артура Бетербиева.
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