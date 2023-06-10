Гвоздик: Бетербиев бьёт так, что мама не горюй

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), украинец Александр Гвоздик поделился воспоминаниями о поединке с Артуром Бетербиевым.

Напомним, поединок Бетербиева и Гвоздика состоялся в октябре 2019 года и завершился победой россиянина техническим нокаутом в десятом раунде.

«Я сказал, что Адонис Стивенсон бьёт сильнее Бетербиева? Не хочу говорить, что я победил [Адониса] Стивенсона, и он был лучше. Мне лишь показалось, что у него более сильный разовый удар. У Бетербиева свой талант — он очень сильный парень, и у него очень тяжёлые удары. Не поймите меня неправильно — я никогда не говорил, что Бетербиев небьющий. Бьёт так, что мама не горюй», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два боковых».