Фьюри зовут в UFC — за деньгами и славой. Объясняем, почему Цыган не согласится

Бой Тайсона и Джонса посмотрели бы миллионы. А потом ещё и пересматривали бы.

Прославленный британский боксёр Тайсон Фьюри вот уже как полгода сидит без дела в ожидании соперника. Весной казалось, что анонс боя с украинцем Александром Усиком – вопрос времени и вот-вот состоится. Но не срослось. Затем появился вариант с мексиканцем Энди Руисом, но и он, кажется, не сработал. Тогда Фьюри вспомнил о соотечественнике Энтони Джошуа, сделав тому предложение. Увы, тот тоже ответил отказом.

Параллельно Цыганский король прощупывал почву с чемпионом UFC в тяжёлом весе и лучшим бойцом промоушена вне зависимости от весовой категории Джоном Джонсом. И мало-помалу маховик начал раскручиваться. На пути бойцов осталось лишь одно препятствие – зато такое, что едва ли его можно будет преодолеть

Джонс выразил желание встретиться с Фьюри, но только по правилам смешанных единоборств. В ответ британец заявил, что не намерен превращаться в бойца ММА: «Если хочешь драться со мной, это будет бой по правилам бокса! Я не катаюсь по полу, а стоя наношу удары руками», — написал Фьюри в социальных сетях.

Позиция Фьюри оказалась вполне категоричной, и менять её он, кажется, не собирается. Такая же непреклонная позиция, судя по всему, и у Джонса. Стороны в тупике, выбраться из которого им может помочь разве что огромный денежный чек. И тут на помощь решил прийти президент UFC Дана Уайт, заявивший о готовности организовать их поединок в своей лиге.

«Тайсон, я очень уважаю тебя, но ты действительно хочешь выяснить, кто самый крутой парень на планете? Я устрою тебе бой с Джоном Джонсом в октагоне. Мы нашли способ заплатить Флойду Мейвезеру, найдём возможность заплатить и тебе, Тайсон. Так что наше предложение такое — ты хочешь сделать это в UFC?» — сказал Уайт на пресс-конференции.

Фьюри пока на предложение босса UFC никак не отреагировал, да и вряд ли ответит положительно. И на то есть свои резоны. Тайсон прекрасно понимает, что король он на ринге, но в октагоне не сможет показать ничего. Тем более против легенды ММА.

Такой позиции придерживаются многие авторитетные ветераны смешанных единоборств, например, Даниэль Кормье.

«Для справки — у Тайсона Фьюри нет шансов против Джона Джонса в бою по правилам ММА. Это ни в коей мере не упрёк в сторону Фьюри. В боксёрском поединке Тайсон победит Джонса без особых проблем.Но в поединке по правилам смешанных единоборств у Фьюри будет примерно столько же шансов, сколько у обычного парня с улицы. Тайсон Фьюри — лучший боксёр в мире, но у лучшего боксёра в мире практически нет шансов победить элитных бойцов смешанных единоборств. Это безумие», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.

Аналогичная позиция и у непобеждённого бойца дагестанского происхождения Мухаммада Мокаева: «Джонс прикончил бы Фьюри за две минуты. Даже не сравнивайте бокс и смешанные единоборства — это разный уровень. При всём уважении к боксёрам — это другой вид спорта», — написал Мокаев на своей странице в социальных сетях.

Естественно, всё это понимает и сам Тайсон. Как бы ни хотел он получить большой чек, согласие на бой с Джонсом по правилам ММА Фьюри, скорее всего, не даст. Партер, другая динамика, маленькие перчатки и удары ногами — всё это станет решающим фактором в победе Джонса. Другое дело, если чемпион UFC всё-таки решится попробовать свои силы на боксёрском ринге. Там уже сильнее будет Цыганский король.