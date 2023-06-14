«Пояс BMF, а затем реванш с Махачевым». Волкановски — о дальнейших планах в UFC

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски выразил желание подраться за пояс «Самого опасного ублюдка» (BMF), также высказался о желании провести реванш с россиянином Исламом Махачевым.
«Кто является настоящим бойцом? Это парни, которые будут драться, несмотря на травмы. Такие, как Исраэль Адесанья или я. Я готов биться где угодно, в любом месте, в любое время. Мог бы побороться за пояс BMF. Ислам же пока может сделать своё дело, а затем мы сразу же проведём реванш. Тогда я смогу получить сразу три пояса. Мне бы это понравилось. Титул в полулёгком весе, пояс BMF и титул в лёгком весе», – сказал Волкановски на канале FREESTYLEBENDER в YouTube.
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