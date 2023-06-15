Александр Поветкин: больше за Усика я не болею

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, россиянин Александр Поветкин высказался об украинском боксёре, обладателе титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александре Усике. Поветкин признался, что больше за Усика не болеет.
«Политические заявления Путина? Я честно скажу, я его знаю… Вернее, знал с другой стороны. Наверное, ему не оставили выбора, какие-то силы его заставили. Что-то случилось, что он начал нести всякую ерунду. Про меня там начали говорить. В общем, не знаю. Могу сказать так, что я за него больше не болею», — приводит слова Поветкина «Матч ТВ».
36-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв, побеждав в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.
«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри:
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