Стало известно, где Альварес может провести подготовку к реваншу с Биволом

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик рассказал, что мексиканец Сауль Альварес может провести подготовку к реваншу с россиянином Дмитрием Биволом в горах. Альварес пригласил Гвоздика в свой лагерь в качестве спарринг-партнёра.
«Канело меня пригласил в лагерь. Говорит, что они должны боксировать с Биволом, и ему нужен я как спарринг-партнёр. Для меня это вообще отлично, потому что они будут где-то в горах готовиться, я слышал. Это та ситуация, когда, грубо говоря, получаешь топовые спарринги, тебе ещё за это платят, селят. Ну то есть супер вообще. Для меня это здорово», — сказал Гвоздик на канале «СТУДИЯ БОКСА ВИКТОРА ЯЛЫМОВА» в YouTube.
Бивол и Альварес встречались в мае прошлого года. Победу единогласным решением судей добыл россиянин. Поединок проходил в полутяжёлом весе.
Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка:
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