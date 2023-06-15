Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, где Альварес может провести подготовку к реваншу с Биволом

Стало известно, где Альварес может провести подготовку к реваншу с Биволом
Аудио-версия:
Комментарии

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик рассказал, что мексиканец Сауль Альварес может провести подготовку к реваншу с россиянином Дмитрием Биволом в горах. Альварес пригласил Гвоздика в свой лагерь в качестве спарринг-партнёра.

«Канело меня пригласил в лагерь. Говорит, что они должны боксировать с Биволом, и ему нужен я как спарринг-партнёр. Для меня это вообще отлично, потому что они будут где-то в горах готовиться, я слышал. Это та ситуация, когда, грубо говоря, получаешь топовые спарринги, тебе ещё за это платят, селят. Ну то есть супер вообще. Для меня это здорово», — сказал Гвоздик на канале «СТУДИЯ БОКСА ВИКТОРА ЯЛЫМОВА» в YouTube.

Бивол и Альварес встречались в мае прошлого года. Победу единогласным решением судей добыл россиянин. Поединок проходил в полутяжёлом весе.

Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка:

Материалы по теме
Хочешь драться — докажи, что не россиянин. Бивола лишают боя века из-за паспорта
Хочешь драться — докажи, что не россиянин. Бивола лишают боя века из-за паспорта
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023