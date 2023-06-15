Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Поветкин — об Александре Емельяненко: очень печально, желаю, чтобы он встал на ноги

Поветкин — об Александре Емельяненко: очень печально, желаю, чтобы он встал на ноги
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории россиянин Александр Поветкин высказался о поединке Александра Емельяненко с блогером Евгением Ершовым.

«Пфф… Я видел по телевизору его поединок. Очень печально. Я ему желаю, чтобы он встал на ноги, взялся за голову, и чтобы всё у него было хорошо. Отношения с Фёдором? Я считаю, что это всё должно оставаться в семье. Братья не должны ругаться. У меня такое мнение», — приводит слова Поветкина «Матч ТВ».

Напомним, бой Александра и Евгения Ершова состоялся 26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Емельяненко победил за счёт болевого приёма во втором раунде.

Александра Емельяненко уводят после победы над Ершовым:

Ранее Поветкин высказался об украинском боксёре Александре Усике.

Материалы по теме
Александр Поветкин: больше за Усика я не болею
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023