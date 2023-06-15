Поветкин — об Александре Емельяненко: очень печально, желаю, чтобы он встал на ноги

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории россиянин Александр Поветкин высказался о поединке Александра Емельяненко с блогером Евгением Ершовым.

«Пфф… Я видел по телевизору его поединок. Очень печально. Я ему желаю, чтобы он встал на ноги, взялся за голову, и чтобы всё у него было хорошо. Отношения с Фёдором? Я считаю, что это всё должно оставаться в семье. Братья не должны ругаться. У меня такое мнение», — приводит слова Поветкина «Матч ТВ».

Напомним, бой Александра и Евгения Ершова состоялся 26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Емельяненко победил за счёт болевого приёма во втором раунде.

Александра Емельяненко уводят после победы над Ершовым:

Ранее Поветкин высказался об украинском боксёре Александре Усике.