«Нужно шагать в ногу со временем». Гвоздик раскритиковал бывшего тренера Тедди Атласа

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), украинец Александр Гвоздик высказался о сотрудничестве с именитым американским специалистом Тедди Атласом, под руководством которого провёл три поединка до ухода из спорта в 2020 году.

«У Тедди очень много теории. Он очень много рассказывает, что иногда, как мне кажется, контрпродуктивно работает. У нас всё здорово началось, но дальше я чувствовал, что мне не хватает работы над кондициями. По сути, в бою со Стивенсоном я боксировал на старых кондициях.

В бою с Нгумбу тоже. Там их было ещё меньше, но уровень оппонента позволил легко с ним справиться. А с Бетербиевым их было ещё меньше. В этом плане, как мне кажется, Тедди недостаточно внимания уделяет. У него хорошее понимание тактики, но мы боксируем не три раунда, а двенадцать. Нужно шагать в ногу со временем», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова».