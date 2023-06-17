«Нужно шагать в ногу со временем». Гвоздик раскритиковал бывшего тренера Тедди Атласа

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), украинец Александр Гвоздик высказался о сотрудничестве с именитым американским специалистом Тедди Атласом, под руководством которого провёл три поединка до ухода из спорта в 2020 году.
«У Тедди очень много теории. Он очень много рассказывает, что иногда, как мне кажется, контрпродуктивно работает. У нас всё здорово началось, но дальше я чувствовал, что мне не хватает работы над кондициями. По сути, в бою со Стивенсоном я боксировал на старых кондициях.
В бою с Нгумбу тоже. Там их было ещё меньше, но уровень оппонента позволил легко с ним справиться. А с Бетербиевым их было ещё меньше. В этом плане, как мне кажется, Тедди недостаточно внимания уделяет. У него хорошее понимание тактики, но мы боксируем не три раунда, а двенадцать. Нужно шагать в ногу со временем», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова».
- 17 июня 2023
-
19:55
-
19:30
-
19:13
-
18:59
-
18:00
-
17:58
-
17:42
-
16:56
-
15:55
-
15:13
-
14:59
-
14:22
-
13:42
-
13:34
-
12:28
-
12:15
-
11:57
-
11:14
-
10:43
-
10:29
-
09:53
-
09:38
-
09:30
-
08:28
-
08:00
-
07:31
-
07:03
-
06:57
-
04:59
-
04:46
-
03:55
-
03:38
-
00:35
-
00:14
- 16 июня 2023
-
23:56