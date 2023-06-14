Гвоздик назвал легковеса, на которого он поставит в бою с Ломаченко

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик назвал бойца, на которого он поставил бы в поединке с именитым соотечественником Василием Ломаченко.

«Я думаю, [Шакур] Стивенсон. Это тяжёлый бой для Василия. Я видел их спарринги пять-шесть лет назад, и уже тогда Стивенсон, будучи зелёным парнем, доставлял немало проблем. Сейчас это уже зрелый боксёр.

Чисто стилистически Василию будет очень тяжело. Не знаю, как всё сложится, но я, без сомнений, поставлю на Стивенсона», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два боковых».

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко уступил единогласным решением абсолютному чемпиону в лёгком весе (до 61,2 кг) американцу Девину Хейни.