Глава Eagle FC: Махачев завершит карьеру через год-два

Шамиль Завуров, президент бойцовской лиги Eagle FC, высказался о карьерных перспективах действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева.

«Планирует ли Ислам выступить в полусреднем весе? Он же говорит, что может. Думаю, он оценивает свои силы, возможности, поэтому и говорит. Не знаю… Я сам такие ошибки совершал. Выступал в 77 кг, и всегда это заканчивалось для меня плохо (улыбается).

Если бы меня спросили, то я бы сказал: «Зачем рисковать?». Если есть проблемы с весогонкой, [тогда] да. Но у Ислама не было ни разу проблем, спокойно сгоняет. Я думаю, что бой-два, и он завершит карьеру», – приводит слова Завурова MMA Metaratings.

Напомним, в январе Махачев провёл дебютную защиту, одолев на UFC 284 единогласным судейским решением чемпиона в полулёгком весе и лидера рейтинга pound-for-pound, австралийца Алекса Волкановски.