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Тренер Уайлдера назвал приоритетного соперника для следующего боя

Тренер Уайлдера назвал приоритетного соперника для следующего боя
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Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе, американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), сообщил, что его подопечный в следующем бою может сразиться со звёздным соотечественником Энди Руисом-младшим (35-2, 22 KO).

«Это резонансный бой, и похоже, что мы в конечном итоге отправимся по этому пути. Деонтей находится в том положении, когда на кону стоит немало больших боёв, из-за чего всё меняется. Энди Руис, без сомнений, является одним из основных вариантов», – сказал Скотт в интервью YouTube-каналу EsNews.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2022 года, Уайлдер нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса, закрыв второе поражение от действующего обладателя титула WBC, британца Тайсона Фьюри.

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