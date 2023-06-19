Арман Царукян предсказал исход реванша Порье и Гэтжи

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC россиянин Арман Царукян поделился прогнозом на ожидаемый реванш между американцами Дастином Порье и Джастином Гэтжи, который состоится 30 июля в США и возглавит турнир UFC 291.

«Как по мне, это будет Порье. Да, опять. У него лучший бокс. Если Гэтжи попытается повалить его, это сработает, и он сможет победить. Но если он останется на ногах и попытается перебоксировать Порье, то никогда не победит. Порье просто лучший боксёр, он хороший ударник, да и к тому же левша», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Напомним, первый поединок Порье и Гэтжи состоялся в апреле 2018 года и завершился победой Дастина техническим нокаутом в четвёртом раунде.