Чарло: посмотрим, как Цзю покажет себя, когда выберется из Австралии
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло высказался о потенциальном поединке с непобеждённым австралийцем Тимом Цзю, который может состояться уже осенью.
«У Тима есть удар, и мы убедились в этом, посмотрев его предыдущие бои. Ему 28 лет, он молод, и у него нет простоев.
Но когда ты выступаешь дома, у тебя есть твои фанаты, есть преимущества… Возвращаясь домой, вы возвращаетесь в зону комфорта. Посмотрим, как он покажет себя, когда мы лишим его зоны комфорта. Если ты побьёшь меня, то так тому и быть. Пусть победит сильнейший», – сказал Чарло в интервью Showtime.
Напомним, Чарло не выступал с марта 2022 года, когда досрочно одолел в реванше аргентинца Брайана Кастаньо.
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