Тренер Оливейры — о реванше с Махачевым: будет нокаут
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Диего Лима, тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильца Чарльза Оливейры, высказался об ожидаемом реванше подопечного против действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева.
«Это будет нокаут. Забавно, люди говорят о рекорде Чарльза по числу болевых [в истории UFC], но поединок всегда начинается в стойке, и у нас большие планы на это.
Чендлер упал, и Чарльз победил техническим нокаутом, хотя мог добиться и победы приёмом. Чарльз очень силён и отлично атакует, вот почему я верю в нокаут. Но если поединок перейдёт в партер, мы отправимся за приёмом», – приводит слова Лимы издание MMA Fighting.
Ранее Даниэль Кормье объяснил, почему поражение от Махачева положительно повлияло на Оливейру.
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