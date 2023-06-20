Российский боец PFL Куниев отстранён на год и оштрафован за проваленный допинг-тест

Российский боец смешанных единоборств Ризван Куниев, выступающий в тяжёлой весовой категории PFL, отстранён на 12 месяцев и оштрафован на $ 9 821, из которых $ 821 удержаны в качестве сборов, сообщает портал MMAJunkie.

Кроме того, результат боя Куниева с Хенаном Феррейрой, который состоялся в апреле этого года, отменён. Куниев победил в нём единогласным решением судей, это был дебют россиянина в PFL. Всего у Куниева 12 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах, не считая бой с Феррейрой.

Напомним, в начале мая стало известно, что девять бойцов PFL провалили допинг-тестирование. Помимо Куниева, это Бруно Каппелоцци, Сезар Феррейра, Тиаго Сантос, Уилл Флери, Кшиштоф Йотко, Мохаммад Фахреддин, Алехандро Флорес и Даниэль Торрес.