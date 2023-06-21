Промоутер Бивола назвал двух потенциальных соперников россиянина

Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о предстоящем выступлении россиянина, которое, как ожидается, состоится в сентябре.
«Бивол хочет драться с победителем боя Смит – Бетербиев, но он состоится только в августе. Вероятно, вы увидите Дмитрия в сентябре. По правде сказать, я бы хотел, чтобы он подрался с британцем. Можно было бы выставить его против Энтони Ярда или Дэна Азиза.
Азиз – свободный агент, и мы могли бы сделать ему предложение о поединке с Биволом. У него отличная история. Он стал чемпионом Британии, Британского содружества и Европы. Энтони Ярд стал бы потрясающим соперником для Бивола. Он заслужил свой шанс благодаря выступлению против Бетербиева», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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