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Волкановски — о бое с Махачевым: у меня отняли момент славы

Волкановски — о бое с Махачевым: у меня отняли момент славы
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски высказался по поводу своего поединка с россиянином Исламом Махачевым.

«Я бросил вызов Махачеву, поднялся на одну весовую категорию, хотел проявить себя в Австралии, где я не дрался уже очень давно, продемонстрировал отличный бой, но всё закончилось так, как закончилось. Был уверен, что получу свой момент славы, но его у меня отняли. Я был очень сильно этим разочарован», — сказал Волкановски в выпуске подкаста IMPAULSIVE.

Первый поединок Махачева с Волкановски прошёл в феврале на турнире UFC 284 и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Таким образом, Махачев защитил титул чемпиона в лёгком весе.

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