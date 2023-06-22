Волкановски — о бое с Махачевым: у меня отняли момент славы

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски высказался по поводу своего поединка с россиянином Исламом Махачевым.

«Я бросил вызов Махачеву, поднялся на одну весовую категорию, хотел проявить себя в Австралии, где я не дрался уже очень давно, продемонстрировал отличный бой, но всё закончилось так, как закончилось. Был уверен, что получу свой момент славы, но его у меня отняли. Я был очень сильно этим разочарован», — сказал Волкановски в выпуске подкаста IMPAULSIVE.

Первый поединок Махачева с Волкановски прошёл в феврале на турнире UFC 284 и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Таким образом, Махачев защитил титул чемпиона в лёгком весе.