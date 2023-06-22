«Хочешь реванш?» Украинец Гвоздик обратился к Дмитрию Биволу

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к россиянину, чемпиону WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрию Биволу.
«Дмитрий, какое досадное поражение. Хочешь реванш?» – написал Гвоздик, прикрепив к сообщению фотографию с церемонии награждения Универсиады 2013 года в Казани.
Напомним, на Универсиаде в Казани Бивол не смог сразиться с Гвоздиком в финальном поединке из-за травмы, полученной в полуфинале.
В общей сложности Бивол за время профессиональной карьеры провёл 21 бой, в каждом из которых побеждал — 11 раз победы были добыты нокаутом. На счету Гвоздика 20 боёв, в которых он одержал 19 побед и потерпел одно поражение (в поединке с россиянином Артуром Бетербиевым).
Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка:
- 22 июня 2023
-
18:19
-
17:36
-
17:23
-
16:37
-
16:05
-
15:59
-
15:51
-
15:45
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
14:43
-
14:30
-
14:26
-
13:43
-
13:37
-
13:24
-
12:54
-
11:41
-
11:12
-
10:54
-
10:45
-
10:45
-
09:54
-
09:50
-
09:41
-
06:00
-
03:15
-
01:01
-
00:50
- 21 июня 2023
-
23:53
-
23:40
-
23:23
-
23:04
-
21:11