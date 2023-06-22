«Хочешь реванш?» Украинец Гвоздик обратился к Дмитрию Биволу

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к россиянину, чемпиону WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрию Биволу.

«Дмитрий, какое досадное поражение. Хочешь реванш?» – написал Гвоздик, прикрепив к сообщению фотографию с церемонии награждения Универсиады 2013 года в Казани.

Напомним, на Универсиаде в Казани Бивол не смог сразиться с Гвоздиком в финальном поединке из-за травмы, полученной в полуфинале.

В общей сложности Бивол за время профессиональной карьеры провёл 21 бой, в каждом из которых побеждал — 11 раз победы были добыты нокаутом. На счету Гвоздика 20 боёв, в которых он одержал 19 побед и потерпел одно поражение (в поединке с россиянином Артуром Бетербиевым).

Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка: