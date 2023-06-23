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Победитель Гран-при ACA Вартанян рассказал о переговорах с UFC и Bellator

Победитель Гран-при ACA Вартанян рассказал о переговорах с UFC и Bellator
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Известный боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян, победивший в Гран-при АСА, поделился подробностями переговоров с американскими промоушенами Bellator и UFC. По словам Вартаняна, ещё в январе он получил рабочую визу на три года.

«Планы очень простые. У меня есть предложение от Bellator, возобновляем переговоры с UFC. Получил визу рабочую в январе, просто это не афишировал. Она на три года, мне не надо её переделывать. Могу сразу вступать, в любое время. Я буду работать над предложениями. Посмотрим, что мне предложит ACA. Здесь вопрос цены. В ACA любое моё противостояние – это потенциально турнир, который заполнит любую арену», — сказал Эдуард Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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