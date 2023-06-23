UFC on ABC 5: Раджабов не сделал вес, Топурия тяжелее Эмметта, все результаты взвешивания

24 июня в Джексонвилле состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 5, главным событием которого станет поединок в полулёгком весе между Джошем Эмметтом и Илией Топурией.
Бойцы прошли официальную процедуру взвешивания. Двое бойцов не уложились в вес, в том числе и представитель Узбекистана Лоик Раджабов, который будет оштрафован на 20% от гонорара.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.
Основной кард:
Главный бой вечера, полулёгкий вес: Джош Эмметт (65,99 кг) vs Илия Топурия (66,22 кг);
Женский наилегчайший вес: Аманда Рибас (56,69 кг) vs Мэйси Барбер (57,15 кг);
Тяжёлый вес: Остин Лэйн (111,35 кг) vs Джастин Тафа (120,65 кг);
Полулёгкий вес: Дэвид Онама (66,22 кг) vs Габриэль Сантос (65,77 кг);
Средний вес: Брендан Аллен (84,14 кг) vs Бруно Силва (84,36 кг).
Предварительный кард:
Полусредний вес: Нил Магни (77,56 кг) vs Филип Роу (77,56 кг);
Полусредний вес: Рэнди Браун (77,56 кг) vs Веллингтон Турман (77,56 кг);
Лёгкий вес: Матеуш Ребецки (70,53 кг) vs Лоик Раджабов (71,32 кг)*;
Женский минимальный вес: Табата Риччи (51,7 кг) vs Джиллиан Робертсон (52,61 кг);
Наилегчайший вес: Жалгас Жумагулов (56,92 кг) vs Джошуа Ван (56,81 кг);
Лёгкий вес: Тревор Пик (70,76 кг) vs Чепе Марискал (69,85 кг);
Полулёгкий вес: Джамалл Эммерс (66,22 кг) vs Джек Дженкинс (65,99 кг);
Наилегчайший вес: Тацуро Таира (57,15 кг) vs Клейдсон Родригес * (58,51 кг);
Средний вес: Коди Брандейдж (84,36 кг) vs Седрик Дюма (83,91 кг).
* Лоик Раджабов не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и будет оштрафован на 20% от своего гонорара в пользу соперника.
*Клейдсон Родригес не смог уложиться в лимит.
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