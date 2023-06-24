Магомедкеримов и Умалатов одержали победы на PFL 6 и вышли в полуфинал Гран-при

В ночь на 24 июня в Атланте (США) прошёл турнир PFL 6: Regular Season, в рамках которого выступили двое российских бойцов — Магомед Магомедкеримов и Магомед Умалатов.
Магомедкеримов, выступающий в полусредней весовой категории, встречался с немецким бойцом Давидом Завадой. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.
Для Магомедкеримова это 32-я победа в ММА при шесть поражениях. Ранее на PFL 3 Магомед также техническим нокаутом в первом раунде выиграл у Бена Эгли.
Умалатов также выступает в полусреднем весе. В поединке с Наибом Лопесом Мирандой россиянин выиграл единогласным решением судей, нанеся мексиканцу первое поражение в карьере.
В активе Умалатова 14 побед и ни одного поражения в ММА. На PFL 3 Магомед выиграл у Дилано Тейлора нокаутом в первом раунде.
В полуфинале Гран-при PFL Магомедкеримов и Умалатов встретятся между собой.
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