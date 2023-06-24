Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Анкалаева рассказал, когда боец может вернуться в октагон

Тренер Анкалаева рассказал, когда боец может вернуться в октагон
Комментарии

Сухраб Магомедов, тренер российского бойца UFC в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева, рассказал, когда его подопечный может вернуться в октагон.

«На словах говорят, что в октябре в Абу-Даби, но тут может быть всё что угодно. У нас сначала был разговор, что соперником может стать Джонни Уокер, но его поменяли на кого-то ещё. Даже не могу предположить, кто будет соперником», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

Последний раз Анкалаев выходил в октагон в титульном поединке с Яном Блаховичем. Бой завершился ничьей решением судей.

Всего в активе Анкалаева 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение. Сейчас Магомед идёт на серии из десяти боёв без поражений.

Материалы по теме
Анкалаева все забыли. Российскую звезду считают слишком скучным для UFC
Анкалаева все забыли. Российскую звезду считают слишком скучным для UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023