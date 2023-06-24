Тренер Анкалаева рассказал, когда боец может вернуться в октагон

Сухраб Магомедов, тренер российского бойца UFC в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева, рассказал, когда его подопечный может вернуться в октагон.

«На словах говорят, что в октябре в Абу-Даби, но тут может быть всё что угодно. У нас сначала был разговор, что соперником может стать Джонни Уокер, но его поменяли на кого-то ещё. Даже не могу предположить, кто будет соперником», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

Последний раз Анкалаев выходил в октагон в титульном поединке с Яном Блаховичем. Бой завершился ничьей решением судей.

Всего в активе Анкалаева 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение. Сейчас Магомед идёт на серии из десяти боёв без поражений.