Топурия: уверен, Двалишвили станет чемпионом UFC

Испанский боец грузинского происхождения, девятый номер полулёгкой весовой категории UFC Илия Топурия оценил шансы Мераба Двалишвили завоевать титул чемпиона в легчайшем дивизионе.
«Он мой брат, я ему желаю всего наилучшего от всего сердца. Если у него всё получится, то я буду счастлив. Что касается погони за титулом, я не соревнуюсь ни с кем. Если он станет чемпионом раньше меня, я буду им гордиться. Я его люблю и хочу поблагодарить за то, что он приехал меня поддержать. Я уверен, что он станет чемпионом UFC. Я проводил с ним спарринги и знаю, что его навыки на чемпионском уровне», — сказал Топурия на пресс-конференции.
Мераб Двалишвили сейчас занимает первую строчку рейтинга в легчайшем дивизионе. В последнем бою он выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.
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