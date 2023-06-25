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Топурия рассказал, какой бой, кроме титульного, ему мог бы быть интересен

Топурия рассказал, какой бой, кроме титульного, ему мог бы быть интересен
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Испанский боец грузинского происхождения, девятый номер полулёгкой весовой категории UFC Илия Топурия заявил, что собирается ждать титульный бой, но отметил, что готов согласиться на бой с Максом Холлоуэем в Испании.

«Я следующий в очереди на титульный поединок. Да, я могу подождать, один из моих лучших навыков — терпение. Если мне предложат бой с Максом Холлоуэем в Испании, то давайте сделаем это. Если же нет, буду ждать титульный шанс. 8 июля я буду на поединке Волкановски с Родригесом и буду наблюдать за следующей добычей», — сказал Топурия на пресс-конференции.

На турнире UFC on ABC в Джексонвилле Топурия выиграл единогласным решением судей у Джоша Эмметта. В его активе 14 побед в 14 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

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