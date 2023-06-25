Топурия рассказал, какой бой, кроме титульного, ему мог бы быть интересен

Испанский боец грузинского происхождения, девятый номер полулёгкой весовой категории UFC Илия Топурия заявил, что собирается ждать титульный бой, но отметил, что готов согласиться на бой с Максом Холлоуэем в Испании.

«Я следующий в очереди на титульный поединок. Да, я могу подождать, один из моих лучших навыков — терпение. Если мне предложат бой с Максом Холлоуэем в Испании, то давайте сделаем это. Если же нет, буду ждать титульный шанс. 8 июля я буду на поединке Волкановски с Родригесом и буду наблюдать за следующей добычей», — сказал Топурия на пресс-конференции.

На турнире UFC on ABC в Джексонвилле Топурия выиграл единогласным решением судей у Джоша Эмметта. В его активе 14 побед в 14 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.