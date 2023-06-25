Чарльз Оливейра отреагировал на бой Топурии и Эмметта

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), именитый бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал победу грузинского проспекта полулёгкого веса (до 65 кг) Илии Топурии над американцем Джошем Эмметтом, поединок которых состоялся вчера, 24 июня.

Напомним, Топурия победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов (50-44, 50-42, 49-45).

«Топурия и Эмметт порадовали. Захватывающий мэйн-ивент», – написал Оливейра в социальных сетях.

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Ранее Мовсар Евлоев прокомментировал победу Топурии над Эмметтом.