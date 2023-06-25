«Я был как шар и весил 97 кг». Волкановски рассказал о влиянии регби на карьеру в MMA
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски высказался о влиянии регби на свою карьеру в смешанных единоборствах.
«Повлияло ли регби на мою карьеру? Да, конечно. Спорт всегда был в моей жизни. Даже позиция, на которой я играл — я весил 97 кг. В НФЛ на позиции защитников играют крепкие парни, и я играл на позиции, где обычно играют люди в два раза крупнее. Я был как чёртов шар.
Самый ли жёсткий это вид спорта среди командных? Все контактные виды спорта жёсткие, но этот — один из самых жёстких, определённо. Американский футбол брутален, но там нет такой динамики. Это было тяжело. Иногда я смотрю на тренировки парней и думаю: «Чёрт, хорошо, что я завязал с этим», – сказал Волкановски в YouTube-подкасте IMPAULSIVE.
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