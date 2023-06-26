Двалишвили отреагировал на победу Топурии в бою с Эмметтом

Известный грузинский боец UFC Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил соотечественника Илию Топурию с победой, одержанной в поединке с американским ветераном Джошем Эмметтом.

«Поздравляю Илию с очередной блестящей победой. Очень горжусь тобой, брат», — написал Двалишвили.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Напомним, поединок Топурии и Эмметта состоялся на турнире UFC on ABC 5 и был его главным событием. Илия победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов (50-44, 50-42, 49-45). Топурии 26 лет. Он дебютировал в профессиональных ММА в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

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