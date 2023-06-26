Царукян назвал условие, при котором Волкановски победил бы Махачева
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Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян высказался о поединке между соотечественником Исламом Махачевым и представителем Австралии Александром Волкановски. Их бой прошёл 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Ислам победил единогласным решением судей.
«Бой получился очень близким. Но Махачев – чемпион, поэтому и победил. Если бы чемпионом был Волкановски и поединок прошёл в полулёгком весе, то Алекс бы однозначно победил.
Бой проходил в Австралии, и мне на самом деле казалось, что победу отдадут Волкановски. Я был шокирован, когда назвали имя Ислама», – сказал Царукян на канале LowKick MMA в YouTube.
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