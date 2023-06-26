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Первая ракетка мира Алькарас поздравил Топурию с победой на UFC on ABC 5

Первая ракетка мира Алькарас поздравил Топурию с победой на UFC on ABC 5
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Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил грузинского проспекта полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Илию Топурию с победой над американцем Джошем Эмметтом, поединок которых состоялся на минувших выходных в Джексонвилле (США).

Напомним, Топурия победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов (50-44, 50-42, 49-45).

Топурия – в социальных сетях: «14-0. И всё ещё непобеждённый».

Алькарас – в комментариях: «Король».

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

Ранее Мовсар Евлоев прокомментировал победу Топурии над Эмметтом.

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