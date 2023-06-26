Первая ракетка мира Алькарас поздравил Топурию с победой на UFC on ABC 5
Поделиться
Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил грузинского проспекта полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Илию Топурию с победой над американцем Джошем Эмметтом, поединок которых состоялся на минувших выходных в Джексонвилле (США).
Напомним, Топурия победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов (50-44, 50-42, 49-45).
Топурия – в социальных сетях: «14-0. И всё ещё непобеждённый».
Алькарас – в комментариях: «Король».
Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.
Ранее Мовсар Евлоев прокомментировал победу Топурии над Эмметтом.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июня 2023
-
00:55
-
00:30
-
00:19
- 26 июня 2023
-
23:52
-
23:31
-
22:55
-
22:03
-
21:38
-
20:56
-
20:38
-
20:09
-
19:36
-
19:06
-
18:54
-
18:04
-
17:24
-
16:52
-
16:11
-
15:46
-
15:13
-
14:48
-
13:55
-
13:48
-
13:31
-
12:55
-
12:03
-
11:46
-
11:22
-
10:54
-
10:33
-
09:38
-
09:30
-
09:24
-
08:09
-
07:54
Партнерский контент