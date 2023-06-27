Бетербиев: Кремлёв сделал в любительском боксе то, чего никогда не было

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) высказался о роли главы Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умара Кремлёва в развитии любительского бокса.
«Я, если честно, не особенно вникаю. На самом деле мне хотелось бы сказать по справедливости. Умар Кремлёв сделал в любительском боксе то, чего никогда не было. Чтобы на чемпионатах мира были такие призовые фонды, на чемпионатах России машины давали. В моё время медаль и грамоту давали, и всё. А сейчас с чемпионата России можно на своих колёсах уехать. Это такие инструменты, которые мотивируют и популяризируют бокс.
Это то, что он делает, не жалея ни денег, ни сил. Он работает, идёт против течения. Сейчас вся ситуация развёрнута против России. Он руководитель организации, но россиянин. И ему сложно. Есть недопонимания, подводные камни, которые ему мешают. Но по справедливости, я выступал три олимпийских цикла, на чемпионатах мира, Европы. И такого уровня не было ни внутри России, ни в мировом боксе. Я думаю, это многим не нравится», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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