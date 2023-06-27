Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Популярный ирландский боец ММА, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продемонстрировал нынешние физические кондиции. Совместное фото с Конором, сделанное после тренировки, у себя в социальных сетях, показал его приятель, боец смешанных единоборств Диллон Дэнис.

«Ты не сможешь остановить дождь», — написал Дэнис.

Фото: Из личного архива Диллона Дэниса

Позже Макгрегор разместил на своей странице в соцсетях то же самое фото, добавив к нему подпись: «Улыбаюсь и побеждаю».

Ранее, однако, стало известно, что Конор не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования. Таким образом, в 2023 году Макгрегор не сможет принять участие в боях, если не получит послабления от организации. Ожидалось, что ирландец сразится с Майклом Чендлером, с которым сейчас выступает в реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Макгрегор оторвал манекену голову ударом ноги: