Анатолий Малыхин выступил с обращением к своему тренеру

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион One в тяжёлом и полутяжёлом весе Анатолий Малыхин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил своего тренера Джона Хатчинсона.

«Я сейчас, Джонни, хочу сказать: тренер, без тебя бы не было этих поясов и этих побед! Спасибо за то, что делаешь своё дело на 100%, спасибо за твои сообщения в 6 утра, за то что не жалеешь, и за то что веришь в меня. Спасибо, что даришь мне без оглядки большую часть свой жизни и заботишься как отец.

У нас в России говорят, что тренер не тот, кто учит, а у кого учишься. Это точно про тебя, Джонни. Я у тебя учусь, ты легенда», – написал Малыхин.

Фото: Из личного архива Джона Хатчинсона

Напомним, в конце июня Малыхин встречался с Арджаном Бхулларом и победил техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Анатолий стал новым чемпионом One в тяжёлой весовой категории. Ранее он обладал лишь временным поясом в данном дивизионе, чемпионом был Бхуллар.

Малыхин ответил на угрозы Двалишвили: