«Когда-нибудь спарринговали с баскетболистом?» Боксёр Редкач встретился с Энтони Дэвисом

Украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото со звёздным баскетболистом НБА Энтони Дэвисом, выступающим за «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Вы когда-нибудь спарринговали с баскетболистом?» — подписал фотографию Редкач.
Фото: Из личного архива Ивана Редкача
В общей сложности Редкач провёл 31 бой в профессиональном боксе. Иван одержал 23 победы (18 нокаутом), потерпел шесть поражений. Один поединок с его участием завершился вничью, ещё один был признан несостоявшимся. Сейчас Редкачу 36 лет.
Дэвис перешёл в «Лос-Анджелес» в июне 2019 года в результате обмена с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс». Энтони помог команде завоевать титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации в первом же сезоне.
Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса:
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