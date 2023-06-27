Топурия предложил провести турнир UFC на домашнем стадионе мадридского «Реала»

Рейтинговый боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC, грузин Илия Топурия выступил с предложением провести турнир промоушена на домашнем стадионе футбольного клуба «Реал» (Мадрид).
«Я вижу, как смешанные единоборства развиваются в Испании. Это действительно здорово. Убеждён, все билеты на турнир в Испании были бы выкуплены за один день на любой арене. Где провести турнир UFC? На «Сантьяго Бернабеу» – стадионе «Реала». Будет аншлаг, уверен в этом», — сказал Топурия на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения. В своём последнем бою в июне Топурия победил единогласным решением американца Джоша Эмметта.
Серхио Рамос поздравил Топурию с победой над Эмметтом:
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