Валентина Шевченко показала актуальную физическую форму возле пляжа во Вьетнаме

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко разместила новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими свежими фотографиями. Снимки были сделаны во Вьетнаме.

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Напомним, в последнем поединке Шевченко встречалась с мексиканкой Алексой Грассо. Их бой состоялся 5 марта на турнире по смешанным единоборствам UFC 285 в Лас-Вегасе (США). Грассо победила удушающим приёмом в четвёртом раунде, нанеся Валентине первое поражение с 2017 года. В общей сложности Грассо провела в ММА 19 поединков, в которых добыла 16 побед и потерпела три поражения. На счету Шевченко 23 победы при четырёх поражениях.

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек: