Иржи Прохазка взобрался на самую высокую точку Альп

Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Иржи Прохазка разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с вершины Монблан – самой высокой точки Альпийских гор (примерная высота 4810 м).
«Монблан – миссия выполнена. Узнайте прогноз погоды и постройте путь. Затем идите, приспосабливайтесь, делайте всё, что потребуется. Победа», — написал Прохазка.
Фото: Из личного архива Иржи Прохазки
Фото: Из личного архива Иржи Прохазки
Фото: Из личного архива Иржи Прохазки
Фото: Из личного архива Иржи Прохазки
В последнем поединке Иржи встречался с представителем Бразилии Гловером Тейшейрой. Бой состоялся в ночь с 11 на 12 июня 2022 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 275 в Сингапуре и являлся главным событием спортивного мероприятия. Тейшейра проиграл на последней минуте пятого раунда, не справившись с удушающим приёмом оппонента.
Прохазка — Хиллу: поздравляю! Я иду за тобой!
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