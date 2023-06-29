Иржи Прохазка взобрался на самую высокую точку Альп

Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Иржи Прохазка разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с вершины Монблан – самой высокой точки Альпийских гор (примерная высота 4810 м).

«Монблан – миссия выполнена. Узнайте прогноз погоды и постройте путь. Затем идите, приспосабливайтесь, делайте всё, что потребуется. Победа», — написал Прохазка.

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

В последнем поединке Иржи встречался с представителем Бразилии Гловером Тейшейрой. Бой состоялся в ночь с 11 на 12 июня 2022 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 275 в Сингапуре и являлся главным событием спортивного мероприятия. Тейшейра проиграл на последней минуте пятого раунда, не справившись с удушающим приёмом оппонента.

Прохазка — Хиллу: поздравляю! Я иду за тобой!