Конор Макгрегор сфотографировался в окружении двух ринг-гёрлз

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими свежими фотографиями. На одном из снимков Макгрегор стоит в окружении двух ринг-гёрлз.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом. Ранее, однако, стало известно, что Конор не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования. Таким образом, в 2023 году экс-чемпион UFC не сможет принять участие в боях, если не получит послабления от организации.

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