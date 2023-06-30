34-летний Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

34-летний ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал несколько свежих фотографий. Макгрегор продемонстрировал поход в тренажёрный зал.
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Напомним, Макгрегор не участвует в поединках с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. К UFC он присоединился в 2013 году. На счету Конора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Недавно стало известно, что он не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования. Таким образом, в 2023 году Макгрегор не сможет принять участия в боях, если не получит послабления от организации.
Макгрегор уводит девушку, чтобы якобы изнасиловать:
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