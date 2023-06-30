Александр Волков показал актуальную физическую форму и провёл боксёрский спарринг

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Кроме того, Волков провёл боксёрский спарринг в зале Лас-Вегаса (США).

«Я нашёл настоящий андеграундный зал в Лас-Вегасе, где все соблюдают лучшие традиции бокса. В лучших традициях жанра, моё знакомство с профессиональным боксом состоялось сразу в ринге!» — написал Волков.

Фото: Из личного архива Александра Волкова

Фото: Из личного архива Александра Волкова

Фото: Из личного архива Александра Волкова

Фото: Из личного архива Александра Волкова

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, Волков встречался с представителем Молдавии Александром Романовым. Бой завершился победой Александра техническим нокаутом в первом раунде.

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта: