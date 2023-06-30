Валентина Шевченко показала, как готовится к реваншу с Алексой Грассо в Таиланде

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко разместила новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новыми фотографиями. Снимки были сделаны в Таиланде. В настоящий момент Шевченко проводит подготовку к реваншу с мексиканкой Алексой Грассо. Он состоится 16 сентября в День независимости Мексики и возглавит один из турниров серии Fight Night.
«16 сентября – обратный отсчёт», — написала Валентина.
Фото: Из личного архива Валентины Шевченко
Фото: Из личного архива Валентины Шевченко
Фото: Из личного архива Валентины Шевченко
Фото: Из личного архива Валентины Шевченко
Напомним, первая встреча девушек в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приёмом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года.
Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек:
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