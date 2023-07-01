Абусупьян Магомедов — Шон Стрикленд: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 1 на 2 июля мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 48, в главном поединке которого встретятся российско-немецкий боец ММА дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов и спортсмен из США Шон Стрикленд.

Начало основного карда спортивного мероприятия запланировано на 2:00 мск. Главный бой стартует ориентировочно в 6:00 мск. Время начала будет зависеть от того, как будут проходить другие бои турнира. Спортивное шоу покажет платформа UFC Fight Pass. Кроме того, прямой эфир можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет освещать ход спортивного мероприятия.

Напомним, в последнем поединке, который был для Магомедова дебютным в UFC, он победил американца Дастина Штольцфуса. Стрикленд в последнем бою одолел Нассурдина Имавова (Франция).