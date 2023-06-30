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Абус Магомедов: понимаю тех, кто говорит, что я не должен быть в главном событии турнира

Абус Магомедов: понимаю тех, кто говорит, что я не должен быть в главном событии турнира
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Немецкий боец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов высказался о предстоящем поединке с седьмым номером рейтинга средней весовой категории Шоном Стриклендом.

Бой Магомедова и Стрикленда возглавит турнир UFC Vegas 76, который состоится в ночь на 2 июля. При этом для Абусупьяна это лишь второй бой в UFC.

«Для меня этот бой стал большой неожиданностью. Могу понять людей, которые говорят, что я должен драться в главном событии турнира, но моё выступление заставит их замолчать. Стрикленд — жёсткий боец, уже дрался с крутыми ребятами из десятки, он обладает большим опытом пятираундовых поединков. Но этот субботний вечер будет моим. Моя цель — закончить бой быстро, оформить нокаут, это наиболее зрелищный вариант и возможность получить бонус. Я всё покажу», — сказал Магомедов на пресс-конференции.

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