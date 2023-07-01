Джо Джойс: я хотел бы снова подраться с Усиком

Британский боец супертяжёлого веса Джо Джойс рассказал о желаемых поединках.
«Я хотел бы снова подраться Усиком, особенно после победы над Чжилэем. Усик – левша, как и Чжан, поэтому я буду подготовлен к бою с ним.
Или бы я встретился с Тайсоном Фьюри, это хороший бой. Я готов сразиться с кем угодно. Я большой и крутой боец, готовый рисковать. Последний поединок не удался, но я вернусь сильнее», — приводит слова Джойа talkSPORT.
Титульный реванш в супертяжёлом весе между китайцем Чжан Чжилэем (25-1-1, 20 KO) и британцем Джо Джойсом (15-1, 14 KO) запланирован на 2 сентября в Лондоне (Великобритания).
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в середине апреля. Тогда Чжилэй, будучи аутсайдером у букмекеров, победил техническим нокаутом в шестом раунде, отобрав у Джойса временный титул WBO и нанеся ему первое поражение в карьере.
«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри
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