Тим Цзю сделал прогноз на поединок между Спенсом и Кроуфордом

Непобеждённый австралийский боксёр, временный чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю сделал прогноз на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между американцами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

«Я думаю, что Кроуфорд победит. Его уровень IQ значительно выше, чем у Спенса. В любом случае это интересный бой, так как Спенс будет оказывать давление, а Кроуфорду придётся адаптироваться по ходу поединка», — сказал Тим в интервью FightHype.

Поединок Спенса и Кроуфорда состоится 29 июля в Лас-Вегасе.

Напомним, оба бойца ещё не проигрывали в профессиональной карьере. В активе Спенса 28 побед в 28 поединках, Кроуфорд выиграл все 39 боёв на профессиональном ринге.