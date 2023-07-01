Тим Цзю сделал прогноз на поединок между Спенсом и Кроуфордом
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Непобеждённый австралийский боксёр, временный чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю сделал прогноз на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между американцами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.
«Я думаю, что Кроуфорд победит. Его уровень IQ значительно выше, чем у Спенса. В любом случае это интересный бой, так как Спенс будет оказывать давление, а Кроуфорду придётся адаптироваться по ходу поединка», — сказал Тим в интервью FightHype.
Поединок Спенса и Кроуфорда состоится 29 июля в Лас-Вегасе.
Напомним, оба бойца ещё не проигрывали в профессиональной карьере. В активе Спенса 28 побед в 28 поединках, Кроуфорд выиграл все 39 боёв на профессиональном ринге.
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