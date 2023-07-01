О’Мэлли объяснил, почему считает Волкановски и Адесанью лучше Хабиба Нурмагомедова

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли высказался о доминировании Алекса Волкановски и Исраэля Адесаньи в своих дивизионах, сравнив их с Хабибом Нурмагомедовым.

«На данный момент Адесанья перебил всех бойцов из топ-5 рейтинга среднего веса. Настоящий гангстер. Когда в последний раз кто-то настолько доминировал в своём весе? Может быть, Волкановски? Да, он и Иззи знают толк в этой игре. Хабиб на самом деле не был настолько доминирующим бойцом», — сказал О’Мэлли в видео на своём YouTube-канале.

Исраэль Адесанья в ноябре утратил титул, проиграв Алексу Перейре, но выиграл в реванше и вернул пояс. Алекс Волкановски на данный момент также владеет поясом чемпиона в полулёгком весе.