Абус Магомедов: если переведу Адесанью, его поднимут уже в статусе экс-чемпиона

Немецкий боец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов, выступающий в средней весовой категории, ответил на вопрос о своих перспективах в потенциальном поединке с действующим чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.
«Перейра и Адесанья — идеальные соперники для меня? Это хороший шанс стать чемпионом. По сути, бой будет до первого прохода. Если я переведу Адесанью, то он точно не встанет, я уже не дам встать. Его уже только поднимут в статусе экс-чемпиона», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».
В апреле этого года Исраэль Адесанья нокаутировал Алекса Перейру и вернул титул чемпиона UFC в средней весовой категории.
Абусупьян Магомедов в ночь на 2 июля проведёт поединок с Шоном Стриклендом. Этот бой возглавит турнир UFC Vegas 76. Стоит отметить, что это лишь второй поединок Абуса в UFC.
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