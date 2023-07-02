Стрикленд: чуть не забеременел от тычка Магомедова, было глубоко
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Американский боец Шон Стрикленд поделился ощущениями после победы в поединке с представителем России Абусупьяном Магомедовым на турнире UFC Vegas 76. Бой завершился победой американца техническим нокаутом во втором раунде. Для россиянина это первое поражение в UFC.
«У меня до сих пор двоится в глазах от тычка, я чуть не забеременел от него, это было очень глубоко. Трус внутри пискнул: «А почему бы не остановить бой?» Но я услышал, как вы, парни, орали на трибунах, и я такой: «Надо продолжать!»
Что дальше? Я хочу титульник. Я хочу драться за титул, я хочу драться с первым и единственным китайским чемпионом, вперёд. Эй, я знаю, что я много наболтал, но я очень люблю эту страну. Я убью за неё, я умру за неё», — заявил Стрикленд после боя.
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